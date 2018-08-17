Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon oynadıktan sonra Katar Birinci Futbol Ligi'ne giden Kamerunlu forvet Samuel Eto'o, veda mesajı yayımladı.

Eto'o, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Burada yaşadığım sürede bana gösterdikleri ilgiden ötürü Türk halkına büyük şükran duyuyorum. Bana hiç yabancılık hissettirmeyen Antalya'ya, Antalyaspor'daki yöneticiler ve takım arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem az. Atiker Konyaspor'a da milyonlarca kez teşekkür ederim. Konya serüvenim süre açısından kısaydı ama duygular bakımından değildi. Bu güzel ülkeyi gerçekten seviyorum ve hakkında en iyisini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde top koşturan Eto'o, 2015-2018 yıllarında Antalyaspor, 2018 ara transfer döneminden sezon sonuna kadar da Atiker Konyaspor'da oynadı.

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