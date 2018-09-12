10 | 10

CAN ARAT: Ben sadece düşüncelerimi insanlarla paylaştım ama senin iftira atmaya başlaman doğru olduğunu kanıtlıyor. Burada yalancı sensin! Ve iki yalaka adamın (onların kim olduğunu biliyorsun) iftiralarına inanıp buraya yazman utanç verici.