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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9, imalat sanayi sektörü endeksi %10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,9 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Mart 2022

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1.8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 arttı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Mart 2022