Sanayi üretimi temmuz ayında yüzde 6.2 düştü. Yıllık sanayi üretimi yüzde 8 artış beklentilerine karşın yüzde 2.4 artış gösterdi. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4.1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.8 azaldı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2022



Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3. 1 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Temmuz 2022



Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Temmuz 2022

