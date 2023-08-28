Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elazığ'da iş dünyası ile buluştu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programda iş dünyasıyla bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi programa katılmak üzere Elazığ’a geldi. Burada Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıya katılan Bakan Kacır, iş dünyası ile bir araya geldi.

Toplantıya Bakan Kacır’ın yanı sıra, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, kurum müdürleri ve iş insanları katıldı