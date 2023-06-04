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Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Mustafa Varank Bakanlıkta düzenlenen törenle görevini Mehmet Fatih Kacır'a devretti.

İşte Varank'ın açıklamalarından önemli satır başları:

-Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminin ilk kabinesinde bizlere görev vermiş olması ve 5 yıl boyunca ona yol arkadaşlığı yapmamıza izin verdiği için müteşekkiriz

-Hayatlar gibi görevler de geçici, bu görevleri sorumlulukları her zaman millete hizmet etme sevdasıyla yaptığınız zaman sonuç alabiliyorsunuz. Bu bir takım çalışması. Bu 5 yıl boyunca bir kısmı bizden önceki bakan arkadaşların başlattığı bir kısmı bizim dönemimizde ilk olarak gündeme gelen, Türkiye’nin otomobilinden, ilk unicorn’a kadar birçok yeniliğe imza attık.

-Çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Biz nasıl görevlerimizi yerine getirdiysek bizden sonraki arkadaşlarımız da yerine getirecek. Mutluluğumuz bizim ekibimizden bir arkadaşımızın göreve gelmesi. Fatih Bey’in bu işi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyorum.

-Fatih’i çok tebrik ediyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Varank'tan sonra söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise şunları söyledi:

-Türkiye Yüzyılı kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet edecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

-Türkiye’nin Otomobili 60 yıllık rüya bu dönemde gerçekleşti. İMCE’yi bu dönemde uzaya göndermiş olduk. KOSGEB’in en kapsamlı programlarını bu dönemde başlattık. Milyonlarca gencin katılımıyla TEKNOFEST’leri bu dönemde gerçekleştirdik.

-Çıta çok yüksek bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Sizlerin desteğiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız.

-Yöneticilerin bazılarına girdiği yerden başı dik ve alnı açık ayrılmak nasip olur. Mustafa Varank bu şekilde ayrılıyor buradan. Bizlere de Allah bu şekilde buradan çıkmayı nasip etsin. Bizim hakkımız sizlere sonuna kadar helal olsun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

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