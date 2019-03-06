Sanayide 4 koldan 2023 atağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "Türk sanayisinin üretimde yapısal dönüşümünü gerçekleştirmeyi ve büyümeyi ülke geneline güçlü ve dengeli bir biçimde yaymayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 'yüksek katma değerli üretim', 'sanayide verimlilik artışı', 'dijital dönüşüm' ve 'bölgesel kalkınma' olmak üzere 4 temel stratejimizi hayata geçiriyoruz"



- "Araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin başta uygun ve hızlı finansman olmak üzere tüm kaynaklara daha hızlı erişebildiği, paydaşlar arasındaki etkileşimin arttığı, yenilikçi her adımın ekonomik değer oluşturduğu yapısal dönüşümü hayata geçirmek üzere 5 yıllık kurumsal yol haritamızı hazırladık"