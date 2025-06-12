Sane transferi dünya basınında: Galatasaray'dan tarihi hamle!

"MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'YE GELDİĞİ GİBİ..."

İspanya'dan Sport gazetesi transfer için 'Sane'nin gelişi Türk futbolu için gerçek bir ‘bomba’ olacak' yakıştırmasını yaptı: "29 yaşındaki kanat oyuncusu, tıpkı Mourinho'nun geçen yaz Fenerbahçe'yi çalıştırmak için yaptığı gibi, Türkiye Süper Ligi'ne gerçek bir yıldız olarak gelecek."