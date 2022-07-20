Hobi bahçelerinin yeni sahipleri evlerine kavuştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hobi bahçesini ziyaret ederek evlerin yeni sahipleriyle bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin merkezinde yapılan hobi bahçelerinin gerçekleştirilen kura sonucu belirlenen yeni sahipleri, evlerine gelmeye başladı. Beyazgül’ün ilk fideyi toprakla buluşturduğu bahçelerdeki biber, patlıcan ve domates fideleri yeni sahiplerinin ilgisiyle gelişmeye devam ediyor. 65 yaş üstü, engelli, şehit ve gazi yakınları için her detayın düşünüldüğü Hobi Bahçesinde incelemelerde bulunan Beyazgül, teknik ekipten bilgi alarak eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi talimatını verdi. Hobi evlerinin yeni sahipleri ile de sohbet eden Beyazgül onların çay ikramını geri çevirmedi.

“Vatandaşın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur”

Vatandaşların yüzünün gülüyor olmasının kendileri için son derece önemli olduğunun altını çizen Beyazgül, onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi. Beyazgül, “Hobi Bahçelerimizi incelemek, varsa eksiklikleri tamamlamak üzere buradayız. Hobi Bahçelerimizde kura sonucu hak kazanan hobi evlerinin yeni sahipleriyle bir aradayız. Buradaki vatandaşlarımıza memnun olup olmadıklarını sorduk. Mutlu olduklarını görünce de biz de mutlu olduk. İnşallah diğer misafirlerimiz de buraya gelince daha güzel bir ortam sağlanmış olacak. Burada görevli arkadaşlarımız da bulunacak ve buranın yeni sahiplerine hizmet edecekler. Daha mutlu, daha güzel bir ortamda yaşamaları bizleri de mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Hayalimiz gerçekleşti”

Hobi bahçesinin yeni sahipleri de hep hayalini kurdukları bir dönümlük bir yerlerinin olmasını sağlayan, hayallerini gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ederek toprakla iç içe oldukları için mutlu olduklarını aktardılar.

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