Arda Güler, Real Madrid'de kulübenin abonesi oldu!
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RB Leipzig'i 1-0'lık skorla mağlup edip turun kapısını aralarken milli futbolcumuz Arda Güler bir kez daha süre bulamadı!
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olan Real Madrid, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü, 48. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedek bekledi.
BARÇA VE REAL'İ BİRBİRİNE DÜŞÜRMÜŞTÜ
Yazın birçok dev kulübün ilgi gösterdiği 18 yaşındaki yıldız için Barcelona ve Real Madrid transfer savaşına tutuşmuştu.
İki kulübün de yetkilileri İstanbul'a adeta kamp kururken bu transferde galip çıkan taraf Madrid temsilcisi olmuştu.
Real Madrid'e transfer olduktan sonra ABD kampında sakatlanan Arda Güler iyileşmesinin ardından bir talihsizlik daha yaşamış ve sahalardan yeniden uzak kalmıştı.
Real Madrid formasıyla ilk resmi maçına 6 Ocak'taki Kral Kupası'nda oynanan Arandina karşılaşmasına çıkan Arda Güler, ligde ise ilk kez Las Palmas deplasmanında forma giydi.
Girona müsabakasında da oyuna sonradan girerek takımına penaltı kazandıran Arda Güler, Real Madrid'li taraftarları da kısa sürede büyüledi.
Oyuncunun kısa sürede gösterdiği performans ile mest olan Real Madrid taraftarı da Arda'nın süre almaması sonrasında sosyal medyada isyan etti!
Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
"Arda'nın zamanı gelmişti. Çocuk bunu hak ediyor, antrenmanlarda hep harika goller atıyor ama yerine başkaları giriyor!"
"Yeterince bahane, yeterince korku! Brahim, Rayo Vallecano maçına yetişmezse Arda Güler oynamalı. Bir kez daha Joselu'yu görmek istemiyoruz!"
"Brahim çok yorulmuştu ve kendini zorluyordu. 70. dakikada Arda Güler'in oyuna girmesi gerekiyordu ama bunu yapmadı ve Brahim sakatlandı!"
ANCELOTTI NE DEDİ?
Carlo Ancelotti, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Arda Güler'in ilerleyen zamanda çok daha fazla forma şansı bulacağını belirtmişti.
İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi maçında genç oyuncuyu sahaya sürmeyen İtalyan teknik adamın maçın öneminin altını çizdiğini belirtti.
KİRALIK GİDEBİLİR İDDİASI!
İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Alman ekibi Bayer Leverkusen, İngiliz kulübü Tottenham ve İtalyan devi Milan, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Haberde, Arda’nın da yeterince forma şansı bulamadığı için kafasının karışık olduğu ifade edildi.
Real Madrid yönetiminin, Arda’nın az süre almasının gelişimini durduracağı düşüncesi nedeniyle genç oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı belirtildi.
Gelecek yaz gerçekleşmesi beklenen bu transfer hamlesi için öne çıkan takımlar Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Bundesliga’da peri masalı gibi bir sezon geçiren Bayer Leverkusen oldu.
BRAHIM DIAZ ÖRNEĞİ
Milan'ın da milli futbolcuyu gözünü diken takımlardan biri olduğu ileri sürülürken, Real'in Brahim Diaz örneğini göz önüne alarak İtalyan ekibinden gelecek teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü.