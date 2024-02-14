Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa ÇOK BÜYÜK ACI | Tokat'ta Berkay Polat ve Hasan Ertekin motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son dakika haberleri

        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!

        Tokat'ta, yaya geçinden yolun karşısına geçerken otomobilin motosiklete çarptığı kazada yaralanan 16 yaşındaki Hasan Ertekin, dün akşam hastanede yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü aynı yaştaki Berkay Polat da hayatını kaybetmişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:09 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat'ta kaza, 10 Şubat akşamı kent merkezinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. Berkay Polat, yönetimindeki motosikletle yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, Eray Tezen yönetimindeki otomobil çarptı.

        İKİ GENÇ YOLA SAVRULDU

        Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Berkay Polat.
        Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Berkay Polat.

        DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Berkay Polat ve arkasındaki Hasan Ertekin, yola savruldu.

        PEŞ PEŞE ACI HABER GELDİ

        Yaşamını yitiren 16 yaşındaki Hasan Ertekin.
        Yaşamını yitiren 16 yaşındaki Hasan Ertekin.

        İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Berkay Polat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Tokat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Hasan Ertekin ise dün akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.T., ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TOKAT
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'