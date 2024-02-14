Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
Tokat'ta, yaya geçinden yolun karşısına geçerken otomobilin motosiklete çarptığı kazada yaralanan 16 yaşındaki Hasan Ertekin, dün akşam hastanede yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü aynı yaştaki Berkay Polat da hayatını kaybetmişti
Tokat'ta kaza, 10 Şubat akşamı kent merkezinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. Berkay Polat, yönetimindeki motosikletle yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, Eray Tezen yönetimindeki otomobil çarptı.
İKİ GENÇ YOLA SAVRULDUHayatını kaybeden 16 yaşındaki Berkay Polat.
DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Berkay Polat ve arkasındaki Hasan Ertekin, yola savruldu.
PEŞ PEŞE ACI HABER GELDİYaşamını yitiren 16 yaşındaki Hasan Ertekin.
İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Berkay Polat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Tokat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Hasan Ertekin ise dün akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.T., ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.