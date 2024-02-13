Şanlıurfa'da 2 katlı metruk bina çöktü, 1 kişi öldü (2)

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çöken metruk binanın enkazı altında kalan Bülent Aslanparçası'nın (33), ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz'ün de takip ettiği çalışmalar sonunda ulaşılan Aslanparçası'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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