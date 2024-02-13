Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 2 katlı metruk bina çöktü, 1 kişi öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 22:52 Güncelleme: 13.02.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 2 katlı metruk bina çöktü, 1 kişi öldü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        CANSIZBEDENİNE ULAŞILDI 

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çöken metruk binanın enkazı altında kalan Bülent Aslanparçası'nın (33), ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz'ün de takip ettiği çalışmalar sonunda ulaşılan Aslanparçası'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        Yangın yaşlı çifti ayırdı
        Yangın yaşlı çifti ayırdı
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        TFF'den Eryaman kararı!
        TFF'den Eryaman kararı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 2 katlı metruk bina çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldı
        Şanlıurfa'da 2 katlı metruk bina çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çöken metruk yapıda enkaz altında kalan kişi yaşa...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çöken metruk yapıda enkaz altında kalan kişi yaşa...
        Şanlıurfa'da çöken metruk yapıda kalan kişi için arama kurtarma çalışması b...
        Şanlıurfa'da çöken metruk yapıda kalan kişi için arama kurtarma çalışması b...
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da döviz alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli aranıyor
        Şanlıurfa'da döviz alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli aranıyor
        Şanlıurfa'da aranan 36 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 36 şüpheli yakalandı