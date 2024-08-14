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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi İstihdamı inşaat sırtladı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Giyim sektöründe istihdam kaybı

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen zorunlu sigortalı işçi sayısı pandemiden bu yana 4,5 yıllık sürede 2,5 milyon kişi arttı. Bu artışın 850 bin kişilik kısmı mayıs ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde gerçekleşti. Son bir yılda zorunlu sigortalı sayısındaki artışın dörtte biri tek başına inşaat sektöründen kaynaklandı. Giyim sektöründe sigortalı işçi sayısı ise aynı dönemde 66,7 bin kişi azaldı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi  

        Giriş: 14.08.2024 - 08:01 Güncelleme: 14.08.2024 - 08:01
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        İstihdamı inşaat sırtladı
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        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılı aralık ayında 28,1 milyon olan toplam istihdam 2020 yılında 26,8 milyona düştükten sonra 2021’de 28,8 milyon, 2022’de 30,8 milyon, 2023’te 31,6 milyon, bu yılın haziran ayında ise 32,5 milyon olarak gerçekleşti. Toplam istihtamda 4,5 yıllık dönemdeki artış 4,4 milyon kişi oldu.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ise 2019 yılında 20,2 milyon olan zorunlu sigortalı işçi, memur ve esnaf sayısı 2023 Mayıs ayında 22,5 milyona, 2024 Mayıs ayında ise 23,3 milyona yükseldi. Zorunlu sigortalıların toplam sayısı 4,5 yılda 3,2 milyon kişi oldu.

        Yıllara göre toplam istihdam

        2019 28.080
        2020 26.812
        2021 28.797
        2022 30.752
        2023 31.632
        2024 Haziran 32.522

        Zorunlu sigortalı işçi sayısı ise 2019’da 14,3 milyon, Mayıs 2023’te 15,9 milyon, Mayıs 2024’te ise 16,8 milyon oldu. Zorunlu sigortalı işçi sayısı 4,5 yıllık dönemde 2,5 milyon kişi arttı. Bunun 850 bin kişilik kısmı son bir yılda gerçekleşti.

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        Zorunlu sigortalı işçi, memur, esnaf:

        2019 Aralık 2023 Mayıs 2024 Mayıs
        Esnaf 2.758 3.016 2.915
        Memur 3.100 3.537 3.641
        İşçi 14.314 15.921 16.771
        TOPLAM 20.172 22.474 23.327

        İNŞAAT VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞÇİ SAYISI ARTTI

        Mayıs ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde kaydedilen zorunlu sigortalı sayısındaki artış aynı dönemde işgücünde yaşanan artışla başa baş gerçekleşti. Sektörler itibarıyla bakıldığında bazı sektörlerde sigortalı sayısında artış yaşanırken, bazı sektörlerde azalma olduğu görülüyor.

        Bina inşaatı sektöründe pandemi öncesinden bu yana zorunlu sigortalı sayısı 618,6 bin kişi arttı. Bu artışın 212,2 bini son bir yılda gerçekleşti. İnşaat sektöründeki sigortalı işçi sayısında yaşanan artışta geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrası başlatılan inşaat çalışmalarının katkısı olduğu değerlendiriliyor.

        Sektörlere göre sigortalı işçi sayıları
        Değişim
        2019 Aralık 2023 Mayıs 2024 Mayıs 2019'a göre 2023'e göre
        Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili Hizmet Faal. 104.869 113.226 117.814 12.945 4.588
        Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi 27.025 33.933 34.156 7.131 223
        Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 9.784 12.005 11.639 1.855 -366
        Kömür Ve Linyit Çıkartılması 36.436 36.331 39.457 3.021 3.126
        Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı 2.300 2.278 2.531 231 253
        Metal Cevherleri Madenciliği 28.188 32.251 32.831 4.643 580
        Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 58.320 59.931 59.922 1.602 -9
        Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri 9.083 12.487 12.923 3.840 436
        Gıda Ürünlerinin İmalatı 466.144 491.509 517.288 51.144 25.779
        İçeceklerin İmalatı 15.827 16.685 17.168 1.341 483
        Tütün Ürünleri İmalatı 4.800 6.357 6.193 1.393 -164
        Tekstil Ürünlerinin İmalatı 430.571 388.448 396.920 -33.651 8.472
        Giyim Eşyalarının İmalatı 579.474 678.818 612.149 32.675 -66.669
        Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı 65.257 75.090 66.241 984 -8.849
        Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı 60.456 69.215 68.191 7.735 -1.024
        Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 60.349 68.557 69.447 9.098 890
        Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması 47.528 42.007 41.226 -6.302 -781
        Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 9.002 8.744 8.850 -152 106
        Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 88.023 102.206 107.187 19.164 4.981
        Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malz. İmalatı 27.650 38.721 40.328 12.678 1.607
        Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı 209.899 228.817 232.556 22.657 3.739
        Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 198.439 219.037 220.796 22.357 1.759
        Ana Metal Sanayii 163.275 176.452 174.820 11.545 -1.632
        Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 367.186 399.015 394.594 27.408 -4.421
        Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı 38.329 56.259 57.922 19.593 1.663
        Elektrikli Teçhizat İmalatı 149.614 183.459 195.850 46.236 12.391

        Bina dışı yapıların inşaatında çalışanların sayısı son bir yılda 5,5 bin kişi azalırken, özel inşaat faaliyetlerinde çalışan sigortalı sayısı son bir yılda 10,7 bin, son 4,5 yılda ise 30,3 bin kişi arttı.

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        Zorunlu sigortalı sayısındaki artışta ikinci sırayı insan sağlığı hizmetleri aldı. Bu sektörde sigortalı sayısı bir yılda 99,5 bin kişi, 4,5 yıllık dönemde ise 278,2 bin kişi arttı. Sektördeki istihdam artışının pandemi sonrasında da devam ettiği görülüyor.

        Konaklama sektöründeki sigortalı işçi sayısı pandemi öncesine göre ikiye katlanarak 233.1 bin kişi arttı. Ancak bu sektörde son bir yıllık dönemdeki artış 26,6 bin kişi ile sınırlı kaldı.

        İstihdamın en fazla olduğu perakende ticaret sektöründe sigortalı işçi sayısı son bir yılda 45,1 bin, 4,5 yıllık dönemde ise 159,6 bin artış kaydetti. Bu sektörde sigortalı sayısındaki artışın hız kestiği gözleniyor.

        İstihdam yoğun sektörlerden eğitimde son bir yılda sigortalı sayısındaki artış 53,1 bin kişi oldu. Son 4,5 yıllık dönemde sigortalı sayısı 49,7 bin kişi artan sektörde son bir yılda canlanma kaydedildi.

        Sektörlere göre sigortalı işçi sayıları (Devam)
        Değişim
        2019 Aralık 2023 Mayıs 2024 Mayıs 2019'a göre 2023'e göre
        Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı 161.629 206.620 209.782 48.153 3.162
        Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı 201.164 247.213 262.096 60.932 14.883
        Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 68.535 91.375 98.837 30.302 7.462
        Mobilya İmalatı 154.829 175.741 177.752 22.923 2.011
        Diğer İmalatlar 65.023 82.255 84.040 19.017 1.785
        Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı 141.493 162.250 168.021 26.528 5.771
        Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı 111.754 113.820 118.650 6.896 4.830
        Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması 13.293 10.486 10.410 -2.883 -76
        Kanalizasyon 15.541 21.654 23.291 7.750 1.637
        Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri 83.423 83.575 88.557 5.134 4.982
        İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri 2.689 7.680 8.572 5.883 892
        Bina İnşaatı 727.961 1.134.330 1.346.538 618.577 212.208
        Bina Dışı Yapıların İnşaatı 293.312 313.442 308.095 14.783 -5.347
        Özel İnşaat Faaliyetleri 273.515 293.160 303.848 30.333 10.688
        Motorlu Kara Taşıtlarının Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı 221.229 250.906 267.955 46.726 17.049
        Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 727.705 752.438 757.894 30.189 5.456
        Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 1.340.097 1.454.651 1.499.701 159.604 45.050
        Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı 561.538 596.858 625.205 63.667 28.347
        Su Yolu Taşımacılığı 14.874 20.309 20.781 5.907 472
        Hava Yolu Taşımacılığı 29.687 35.250 40.646 10.959 5.396
        Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler 263.004 293.320 306.362 43.358 13.042
        Posta Ve Kurye Faaliyetleri 50.708 75.545 78.351 27.643 2.806
        Konaklama 249.448 455.965 482.535 233.087 26.570
        Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri 713.057 754.604 826.217 113.160 71.613
        Yayımcılık Faaliyetleri 23.928 25.212 25.407 1.479 195
        Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Programları Yapımcılığı 23.444 18.808 18.079 -5.365 -729
        Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri 9.753 10.687 10.785 1.032 98
        Telekomünikasyon 26.541 27.528 26.395 -146 -1.133
        Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal. 100.718 165.345 173.751 73.033 8.406
        Bilgi Hizmet Faaliyetleri 43.419 23.712 23.880 -19.539 168
        Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç) 85.802 85.989 87.521 1.719 1.532
        Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) 22.850 25.319 27.685 4.835 2.366
        Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler 50.822 60.138 64.769 13.947 4.631
        Gayrimenkul Faaliyetleri 139.198 155.844 154.288 15.090 -1.556
        Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri 155.294 152.194 151.713 -3.581 -481

        GİYİM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KAYBI

        Giyim sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler ve sendikacılar son iki yıldır istihdamda daralmadan yakınıyorlar. Bu sektördeki zorunlu sigortalı işçi sayısı son bir yılda 66,7 bin kişi azaldı. Tekstil sektöründe ise son bir yılda 8,5 bin kişilik artışa karşılık 4,5 yıllık dönemde 33,7 bin kişilik azalma yaşandı. Deri sektöründeki sigortalı işçi sayısı ise son bir yılda 8,8 bin kişi azaldı. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe sigortalı işçi sayısı 9,4 bin kişilik azalma kaydedildi.

        Ev hizmetlerinde çalıştırılan işçi sayısı da son bir yılda 5,4 bin, son 4,5 yılda ise 21,3 bin kişi azaldı.

        Sektörlere göre sigortalı işçi sayıları (Devam)
        Değişim
        2019 Aralık 2023 Mayıs 2024 Mayıs 2019'a göre 2023'e göre
        İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri 212.504 198.704 206.883 -5.621 8.179
        Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal. 146.666 178.132 183.696 37.030 5.564
        Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri 13.741 17.607 17.089 3.348 -518
        Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması 58.571 55.883 55.424 -3.147 -459
        Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 45.514 50.472 41.087 -4.427 -9.385
        Veterinerlik Hizmetleri 8.524 11.210 12.306 3.782 1.096
        Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri 26.115 26.440 29.015 2.900 2.575
        İstihdam Faaliyetleri 67.346 92.448 104.554 37.208 12.106
        Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri 52.797 69.397 75.086 22.289 5.689
        Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri 320.081 219.783 240.973 -79.108 21.190
        Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri 618.982 518.374 583.947 -35.035 65.573
        Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri 443.291 449.970 474.389 31.098 24.419
        Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 220.782 246.506 295.138 74.356 48.632
        Eğitim 632.093 628.637 681.784 49.691 53.147
        İnsan Sağlığı Hizmetleri 549.861 728.584 828.102 278.241 99.518
        Yatılı Bakım Faaliyetleri 34.511 46.864 50.129 15.618 3.265
        Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler 59.960 74.282 78.339 18.379 4.057
        Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri 15.035 13.834 15.292 257 1.458
        Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler 3.440 3.918 4.807 1.367 889
        Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri 6.464 5.016 5.031 -1.433 15
        Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri 54.786 56.699 64.506 9.720 7.807
        Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri 62.224 56.895 62.500 276 5.605
        Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı 54.686 49.472 49.635 -5.051 163
        Diğer Hizmet Faaliyetleri 113.730 125.601 132.467 18.737 6.866
        Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri 11.869 21.666 27.832 15.963 6.166
        Hanehalklarının Kendi Kullanımlarına Yönelik Mal ve Hizmet üretimi Üretimi 706 319 280 -426 -39
        Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri 4.679 4.503 4.311 -368 -192
        Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar 50.250 34.375 28.967 -21.283 -5.408
        TOPLAM 14.314.313 15.921.652 16.770.977 2.456.664 849.325
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        #sigortalı işçi
        #istihdam
        #TÜİK
        #SGK
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