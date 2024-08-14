İstihdamı inşaat sırtladı

Giyim sektöründe istihdam kaybı
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen zorunlu sigortalı işçi sayısı pandemiden bu yana 4,5 yıllık sürede 2,5 milyon kişi arttı. Bu artışın 850 bin kişilik kısmı mayıs ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde gerçekleşti. Son bir yılda zorunlu sigortalı sayısındaki artışın dörtte biri tek başına inşaat sektöründen kaynaklandı. Giyim sektöründe sigortalı işçi sayısı ise aynı dönemde 66,7 bin kişi azaldı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılı aralık ayında 28,1 milyon olan toplam istihdam 2020 yılında 26,8 milyona düştükten sonra 2021’de 28,8 milyon, 2022’de 30,8 milyon, 2023’te 31,6 milyon, bu yılın haziran ayında ise 32,5 milyon olarak gerçekleşti. Toplam istihtamda 4,5 yıllık dönemdeki artış 4,4 milyon kişi oldu.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ise 2019 yılında 20,2 milyon olan zorunlu sigortalı işçi, memur ve esnaf sayısı 2023 Mayıs ayında 22,5 milyona, 2024 Mayıs ayında ise 23,3 milyona yükseldi. Zorunlu sigortalıların toplam sayısı 4,5 yılda 3,2 milyon kişi oldu.
Yıllara göre toplam istihdam
Zorunlu sigortalı işçi sayısı ise 2019’da 14,3 milyon, Mayıs 2023’te 15,9 milyon, Mayıs 2024’te ise 16,8 milyon oldu. Zorunlu sigortalı işçi sayısı 4,5 yıllık dönemde 2,5 milyon kişi arttı. Bunun 850 bin kişilik kısmı son bir yılda gerçekleşti.
Zorunlu sigortalı işçi, memur, esnaf:
İNŞAAT VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞÇİ SAYISI ARTTI
Mayıs ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde kaydedilen zorunlu sigortalı sayısındaki artış aynı dönemde işgücünde yaşanan artışla başa baş gerçekleşti. Sektörler itibarıyla bakıldığında bazı sektörlerde sigortalı sayısında artış yaşanırken, bazı sektörlerde azalma olduğu görülüyor.
Bina inşaatı sektöründe pandemi öncesinden bu yana zorunlu sigortalı sayısı 618,6 bin kişi arttı. Bu artışın 212,2 bini son bir yılda gerçekleşti. İnşaat sektöründeki sigortalı işçi sayısında yaşanan artışta geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrası başlatılan inşaat çalışmalarının katkısı olduğu değerlendiriliyor.
Bina dışı yapıların inşaatında çalışanların sayısı son bir yılda 5,5 bin kişi azalırken, özel inşaat faaliyetlerinde çalışan sigortalı sayısı son bir yılda 10,7 bin, son 4,5 yılda ise 30,3 bin kişi arttı.
Zorunlu sigortalı sayısındaki artışta ikinci sırayı insan sağlığı hizmetleri aldı. Bu sektörde sigortalı sayısı bir yılda 99,5 bin kişi, 4,5 yıllık dönemde ise 278,2 bin kişi arttı. Sektördeki istihdam artışının pandemi sonrasında da devam ettiği görülüyor.
Konaklama sektöründeki sigortalı işçi sayısı pandemi öncesine göre ikiye katlanarak 233.1 bin kişi arttı. Ancak bu sektörde son bir yıllık dönemdeki artış 26,6 bin kişi ile sınırlı kaldı.
İstihdamın en fazla olduğu perakende ticaret sektöründe sigortalı işçi sayısı son bir yılda 45,1 bin, 4,5 yıllık dönemde ise 159,6 bin artış kaydetti. Bu sektörde sigortalı sayısındaki artışın hız kestiği gözleniyor.
İstihdam yoğun sektörlerden eğitimde son bir yılda sigortalı sayısındaki artış 53,1 bin kişi oldu. Son 4,5 yıllık dönemde sigortalı sayısı 49,7 bin kişi artan sektörde son bir yılda canlanma kaydedildi.
GİYİM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KAYBI
Giyim sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler ve sendikacılar son iki yıldır istihdamda daralmadan yakınıyorlar. Bu sektördeki zorunlu sigortalı işçi sayısı son bir yılda 66,7 bin kişi azaldı. Tekstil sektöründe ise son bir yılda 8,5 bin kişilik artışa karşılık 4,5 yıllık dönemde 33,7 bin kişilik azalma yaşandı. Deri sektöründeki sigortalı işçi sayısı ise son bir yılda 8,8 bin kişi azaldı. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe sigortalı işçi sayısı 9,4 bin kişilik azalma kaydedildi.
Ev hizmetlerinde çalıştırılan işçi sayısı da son bir yılda 5,4 bin, son 4,5 yılda ise 21,3 bin kişi azaldı.