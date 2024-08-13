İspanyol hakemden tartışmalı kararlar: Lille'e turu VAR'la verdi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak veda etti. Karşılaşmaya 118. dakikada VAR'la gelen penaltı kararı damga vurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği maçın rövanşına istekli başladı.
Sarı-lacivertliler, uzun süre gol aradığı maçta 90+1'de Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçerek maçı uzatmaya taşıdı.
TARTIŞMALI KARAR
Uzatmalarda da baskısını sürdüren Mourinho'nun talebeleri, 118'de ise tartışmalı bir penaltıyla avantajını kaybetti.
Hakem Jose Maria Sanchez, Fenerbahçe'nin atağı sürerken bir anda düdük çalarak oyunu durdu. VAR'dan izlemesi yönünde tavsiye geldiğini belirten İspanyol hakem, saha kenarına gelerek Jayden Oosterwolde'nin önceki pozisyonda yaptığı müdahaleyi yeniden mercek altına aldı. Sanchez sonrasında penaltı kararını verirken Jonathan David topu ağlara gönderdi.
Hakemin bu kararı büyük tartışma yaratırken Fenerbahçe cephesi Oosterwolde'nin arkası dönük düşerken gelişen topla temasının penaltı için ağır bir karar olduğu yönünde yorumlar yaptı.
Gol arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Cenk Tosun'la son dakikada direğe takıldı. Sarı-laciverliler şanssız bir şekilde Şampiyonlar Ligi hayaline veda ederken yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.