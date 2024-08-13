İspanyol hakemden tartışmalı kararlar: Lille'e turu VAR'la verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği maçın rövanşına istekli başladı.

Sarı-lacivertliler, uzun süre gol aradığı maçta 90+1'de Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçerek maçı uzatmaya taşıdı.

Hakem Jose Maria Sanchez, Fenerbahçe'nin atağı sürerken bir anda düdük çalarak oyunu durdu. VAR'dan izlemesi yönünde tavsiye geldiğini belirten İspanyol hakem, saha kenarına gelerek Jayden Oosterwolde'nin önceki pozisyonda yaptığı müdahaleyi yeniden mercek altına aldı. Sanchez sonrasında penaltı kararını verirken Jonathan David topu ağlara gönderdi.

Uzatmalarda da baskısını sürdüren Mourinho'nun talebeleri, 118'de ise tartışmalı bir penaltıyla avantajını kaybetti.

REKLAM

Hakemin bu kararı büyük tartışma yaratırken Fenerbahçe cephesi Oosterwolde'nin arkası dönük düşerken gelişen topla temasının penaltı için ağır bir karar olduğu yönünde yorumlar yaptı.