"SADECE BİZİM ÇEVREYİ TEDAVİ ETSE PARAYA PARA DEMEZ"

Alişan, eşi bahçede telefonla konuşurken çektiği bu fotoğrafını yayımlayıp; "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji..." ifadelerini kullandı. Şarkıcı ayrıca; "Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" ifadelerini kullanarak espri yaptı.