Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı
Alişan, eşi Buse Varol'un üniversiteyi kazandığını açıkladı. Eşinin psikoloji bölümünü kazandığını söyleyen şarkıcı, ayrıca; "Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" ifadelerini kullanarak espri yaptı
Alişan'ın 34 yaşındaki eşi Buse Varol, üniversiteyi kazandı.
Alişan, iki çocuk annesi eşinin üniversiteyi kazandığını ve psikoloji öğrenimi göreceğini açıkladı.
"SADECE BİZİM ÇEVREYİ TEDAVİ ETSE PARAYA PARA DEMEZ"
Alişan, eşi bahçede telefonla konuşurken çektiği bu fotoğrafını yayımlayıp; "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji..." ifadelerini kullandı. Şarkıcı ayrıca; "Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" ifadelerini kullanarak espri yaptı.