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        Haberler Magazin Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı! Buse Varol Psikoloji bölümünde okuyacak! - Magazin haberleri

        Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı

        Alişan, eşi Buse Varol'un üniversiteyi kazandığını açıkladı. Eşinin psikoloji bölümünü kazandığını söyleyen şarkıcı, ayrıca; "Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" ifadelerini kullanarak espri yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:42
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        Alişan'ın 34 yaşındaki eşi Buse Varol, üniversiteyi kazandı.

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        Alişan, iki çocuk annesi eşinin üniversiteyi kazandığını ve psikoloji öğrenimi göreceğini açıkladı.

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        "SADECE BİZİM ÇEVREYİ TEDAVİ ETSE PARAYA PARA DEMEZ"

        Alişan, eşi bahçede telefonla konuşurken çektiği bu fotoğrafını yayımlayıp; "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji..." ifadelerini kullandı. Şarkıcı ayrıca; "Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" ifadelerini kullanarak espri yaptı.

        #Buse Varol
        #alişan
        #üniversite
        #psikoloji
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