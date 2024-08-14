Jose Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!

Bu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Jose Mourinho, “Ben her zaman dürüst biriyimdir. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün takım olarak her şeyi yaptık. Maç içinde oyuncularım farklı şartlara uyum sağladı. 3-4 tane net pozisyon kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti, diğer takım ise maçı kazandı. Ekonomik anlamda kaybettik. Şampiyonlar Ligi bu konuda önemli bir destek. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmazdık ve finale ulaşamazdık. Belki birkaç büyük takımı yenebilirdik. Biz Avrupa Ligi’nde çok iyi işler yapabiliriz ama eğer. Şimdi Süper Lig maçımıza odaklanacağız ve Avrupa Ligi kurasını bekleyeceğiz. Bugün Fred ve Ferdi gibi iki tane yaratıcı oyuncumuz yoktu. 1 tanesinin olmaması bile zor ama 2 tanesinin olmaması çok zor. Eğer ile ilgili cümlemin devamını merak ediyorsanız Roma - Sevilla finalini izlemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.