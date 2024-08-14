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        Haberler Bilgi Yaşam Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır? Sütü beyaz yapan nedir?

        Sütün beyaz olma nedenleri nelerdir?

        Süt neden beyazdır veya süte beyaz rengini veren nedir, hiç düşündünüz mü? Hep gördüğümüz, bildiğimiz şeyler üzerine düşünmek gerçekten çok ilginç sonuçlar verebiliyor. Çocukluğumuzdan beri tükettiğimiz sütün faydaları saymakla bitmez. Peki, sütün beyaz olma sebebi nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 08:00 Güncelleme: 14.08.2024 - 08:00
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        1

        Sütün beyaz renginin sırrı, içeriğindeki proteinlerin oluşturduğu özel yapılar olan misellerde yatıyor; bu miseller, ışığı saçılarak sütün opak beyaz görünümünü sağlar. Peki, misel nedir, sütün beyaz renk olmasındaki süreç nasıl işler?

        2

        SÜTÜ OLUŞTURAN MİNERALLER NELERDİR?

        Süt yüzde 87,5 oranında su ve kalan kısımda birbirine yakın oranlarda yağ, protein, laktoz ve minerallerden oluşur.

        3

        Çoğunluğu saydam yapıdaki süte opak beyazlığını veren, yüzde 3,5 oranındaki kütlesi ile suda askıda bulunan proteinlerdir.

        4

        PROTEİNLERİN YAPISI

        Proteinler, uzun ve zincir benzeri yapısı olan karmaşık moleküllerdir.

        5

        SÜTTEKİ BASKIN PROTEİN KAZEİN NEDİR?

        Sütte yüzlerce çeşit protein bulunur. Bu proteinlerin en baskın türü ise kazeindir. (Sindirim sistemi sağlığını, büyüme ve gelişmeyi destekleyen süt ve süt ürünleri içerisinde yer alan bir proteindir.) Küçük kalsiyum fosfat kümelenmeleri etrafında biriken süt proteinleri, misel adı verilen molekül yığınlarını oluşturur.

        6

        MİSEL NEDİR?

        Küçük kalsiyum fosfat kümelenmeleri etrafında biriken süt proteinleri, misel (herhangi bir çözeltide dağılma gösteren yüzey moleküllerinin bir araya gelerek küme oluşturması) adı verilen moleküler yığınları oluşturur.

        7

        SÜTÜ BEYAZ YAPAN YAPI NEDİR?

        Misel yapıları yaklaşık 150 nanometre çapındadır ve sütün tamamında dağılmış hâlde bulunur. Bu yapılar ışığı tüm dalga boylarında saçılıma uğratarak sütün beyaz görünmesine sebep olur.

        KAYNAK: TÜBİTAK

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