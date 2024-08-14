SÜTTEKİ BASKIN PROTEİN KAZEİN NEDİR?

Sütte yüzlerce çeşit protein bulunur. Bu proteinlerin en baskın türü ise kazeindir. (Sindirim sistemi sağlığını, büyüme ve gelişmeyi destekleyen süt ve süt ürünleri içerisinde yer alan bir proteindir.) Küçük kalsiyum fosfat kümelenmeleri etrafında biriken süt proteinleri, misel adı verilen molekül yığınlarını oluşturur.