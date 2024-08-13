Acı biber tüketimi sağlıklı bir yaşam için ne kadar önemlidir?
Kahvaltılarda, akşam yemeklerinde, salatalarda, tek başına, arada bir veya sıklıkla tükettiğimiz sofralarımızın vazgeçilmezi acı biberin faydalarını biliyor musunuz? İşte merak edilenler...
Tüketmeden önce endişe ettiğimiz, acısından korktuğumuz hatta sağlık açısından temkinli yaklaştığımız bir meyve olan acı biber, dünyanın her yerinde tüketilen, temel besin maddeleri arasında gösterilen doğal bir vitamin deposudur. Peki, ömrü uzattığı doğru mu? Detaylar haberimizde...
ACI BİBER TÜKETİMİ DAHA UZUN BİR ÖMÜR MÜ?
Baharatların ve acı yiyeceklerin hastalıkların tedavisinde yararlı olduğu düşüncesinin uzun bir geçmişi var. Yeni bir araştırmanın bulguları da bu düşünceyi destekler nitelikte.
Vermont Üniversitesi’nden tıp profesörü Benjamin Littenberg ve öğrencisi Mustafa Chopan’ın yaptığı araştırmada 16 bin’in üzerinde Amerikalının, 23 yıl boyunca takip edilen beslenme ve sağlık verilerinden yola çıkılmış. Katılımcıların kırmızı acı biber tüketimi ile ölen kişi sayısı ve ölüm nedenleri incelenmiş.
ÖLÜM ORANI DAHA DÜŞÜK
Sonuç olarak acı biber tüketenlerin toplam ölüm oranının daha düşük olduğu tespit edilmiş.
ACI BİBERİN SAĞLIĞA FAYDALARI
Uzmanlara göre acı biberin yaşam süresini uzattığını söylemek şu an için iddialı bir ifade olsa da acının sağlığa yararlı olduğuna dair birtakım tahminler var.
Bunlardan biri acı biberin acı olmasını sağlayan kapsaisin adı verilen maddeyle ilgili. Kapsaisinin mikroorganizmaların çoğalmasını ve obeziteyi önlediği, koroner kan akışını düzenleyen hücresel mekanizmalarda rol oynadığı düşünülüyor.
ACI BİBERİN ÖLÜM VE YAŞAM ORANI
Aslında biberin yaşam süresi ile ilişkisine dair yapılan ilk çalışma bu değil. Çin’de gerçekleştirilen ve 2015 yılında The BMJ’de yayımlanan araştırmada da acı biber tüketimi ve toplam ölüm oranı arasında ters orantı olduğu gözlenmişti.
Yeni araştırma ile bir önceki çalışmada elde edilen bulgular desteklenmiş oldu.
KAYNAK: TÜBİTAK