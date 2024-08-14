İsrail’in Filistin’e yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, ateşkes için diplomasi trafiği de devam ediyor. Son teklif üzerine başlayan müzakereler yaklaşık 2,5 aydır devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre birkaç hafta içerisinde ateşkes ilan edilebilir. Kaynaklar Türkiye’nin desteği ve Hamas’ın yapıcı tutumuyla müzakerelerin olumlu ilerlediğini aktardı.

İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerinde üzerinde uzlaşılmaya çalışılan son plan ABD Başkanı Joe Biden tarafından 31 Mayıs’ta ilan edildi. Hamas’ın plana olumlu yaklaşmasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun şartları nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

REKLAM MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR ABD, Mısır ve Katar; İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı. Hamas yeni müzakere turuna karşılık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı temelindeki öneriye dayalı ve 2 Temmuz’da üzerinde anlaşmaya varılan planın uygulanması için çağrı yaptı. Fakat, İsrail'in yeni şartlar ileri sürmesi halinde Hamas bunları kabul etmeyecek. Netanyahu'nun bu müzakere turunda da bahaneler ileri sürüp süreci uzatabileceği kaydedildi. ANLAŞMAYI BOZAN TARAF İSRAİL Müzakereler nedeniyle Ortadoğu’da mekik diplomasisi yürüten CIA Başkanı William Burns de daha önce pek çok kez Hamas'ın tavrı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ederken, anlaşmayı bozan tarafın İsrail olduğuna dikkat çekti.