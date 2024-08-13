Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.828,56 %-0,80
        DOLAR 33,5053 %-0,22
        EURO 36,6864 %-0,04
        GRAM ALTIN 2.652,19 %-0,67
        FAİZ 42,36 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,88 %-1,13
        BITCOIN 59.248,00 %0,67
        GBP/TRY 42,8239 %-0,24
        EUR/USD 1,0940 %0,08
        BRENT 81,79 %-0,62
        ÇEYREK ALTIN 4.336,34 %-0,67
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Kullanılmayan izin parasına 5 yıl süre - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kullanılmayan izin parasına 5 yıl süre

        İşveren, işçinin yıllık izin kullandığını ispatlamak zorundadır. Kullanılmayan yıllık iznin parası işçi çalışırken ödenmez. İşçi her ne sebeple olursa olsun işten ayrıldığında kullanılmayan izin ücretini alır. Ancak, beş yıllık zaman aşımı süresi kaçırılmamalıdır. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, yıllık izinle ilgili merak edilenleri yazdı...

        Giriş: 13.08.2024 - 07:46 Güncelleme: 13.08.2024 - 07:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        ABONE OL
        ABONE OL

        İşçilerin yıllık ücretli izin hakkı Anayasa ile güvence altına alınan temel haklardandır. İşçi, İş Kanunu’nda öngörülen sürelerdeki yıllık izin hakkından feragat edemez. Bu konuda suistimalleri önlemek için işçiye çalışmaya devam ederken kullanılmayan yıllık izinler için para ödenemez.

        SORULARINIZ İÇİN : akivanc@haberturk.com

        Bazı işveren, kullanılmayan iznin ücretini ödemekten kaçınmak amacıyla çeşitli yollara başvurabiliyor. İşçiyi kullanmadığı izni kullanmış gibi göstermeye çalışabiliyor. İşçinin yıllık iznini kullandığının ispat yükü işverene aittir. İşveren, yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamak zorundadır.

        REKLAM

        Bazı işveren, fiilen kullanılmayan izinler için işçiden yazı alabiliyor. Yargıtay, bu tür belgelere rağmen iznin fiilen kullanılıp kullanılmadığının belirsiz olduğu durumlarda mahkemelerce işçinin beyanının sorulması gerektiği yönünde kararlar veriyor.

        BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMINI KAÇIRMAYIN

        İşçi kullanmadığı iznin parasını işten ayrıldığında alabilir. İş akdinin ne suretle sona erdiğinin hiçbir önemi yoktur. İşçi işverence haklı bir sebeple işten çıkartılsa, kabahat işlediği için iş akdi sona erdirilse de kullanılmayan izin parası son ücret üzerinden ödenir.

        İşten ayrıldıktan sonra izin parasının 5 yıl içinde işverenden talep edilmesi gerekiyor. İşveren ödemediği takdirde 5 yıllık süre içinde dava açılmalı. Beş yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra izin parası alınamaz.

        İşini kaybetmemek için, iznini kullanmadığı halde işverenin baskısıyla belge imzalamak zorunda kalan işçinin, işten ayrıldığında izin parası talep edebilmek için kanıt toplaması gerekir. Hile ile yıllık ücretli izinli gösterilen günlerde fiilen çalıştığını kanıtlayan işçi dava açarak hakkını alabilir.

        REKLAM

        İZİN PARASI NASIL HESAPLANIR?

        Kullanılmayan yıllık iznin parası, ödemenin yapıldığı aydaki prime esas kazanç matrahına dahil edilir. Aylık toplam matrah asgari ücretin 7,5 katı ve altında ise brüt izin ücretinden yüzde 14 sosyal güvenlik primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden ödeme yapılır.

        Aylık toplam matrahın asgari ücretin 7,5 katını aşan kısmı prim kesintisine tabi tutulmaz. Bu kısımdan sadece gelir vergisi kesilir.

        EN AZ ON GÜN BLOK İZİN

        Kanuna göre yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Ancak kanun, tarafların anlaşması halinde bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere, bölümler halinde kullanılmasına izin veriyor. Uygulamada ise genellikle işverenin dediği oluyor.

        İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler ya da hastalık nedeniyle verilen izinler yıllık izne mahsup edilemiyor.

        REKLAM

        DENEME SÜRESİ İZİN HESABINDA DİKKATE ALINIR

        İzin süresi, işçinin hizmet süresine göre belirleniyor. İşe başlandığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış işçiler, izne hak kazanıyor. Çalışma süresi 1-5 yıl arasında olanlara 14, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20, 15 yıldan fazla olanlara 26 günden az izin kullandırılamaz.

        18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçiler, çalışma süreleri kaç yıl olursa olsun yıllık en az 20 gün izin hakkına sahiptir.

        İşçilerin yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında, aynı işverenin işyerlerindeki hizmet süreleri dikkate alınır. Bankalar veya çok şubeli şirketlerin farklı işyerlerinde geçen hizmet süreleri, yıllık iznin hesabında birleştirilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yıllık izin
        #izin ücret
        #Yargıtay
        #zamanaşımı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reuters: ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi
        Reuters: ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi
        Sıcaklıklar artıyor!
        Sıcaklıklar artıyor!
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
        Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!