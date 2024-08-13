Süper Lig'in yeni yengeleri
Bu sezon; birçok futbolcu, Trendyol Süper Lig takımlarına transfer oldu. O futbolcuların eşleri veya sevgilileri, taraftarların geçmişteki ünlü yengelerini hatırlattı; Jelena Karleusa, Rose Bertram, Daianne de Souza ve Yolanthe Cabau gibi... Türkiye'ye yeni gelen yabancı futbolcuların kendileri kadar özel hayatları da merak ediliyor. İşte bu sezonun yengeleri
BEŞİKTAŞ
Ciro Immobile ve eşi Jessica Melena
Ciro Immobile ve eşi Jessica Melena
Jessica Melena
Ciro Immobile ve Jessica Melena
GALATASARAY
Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór
Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór
Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór
Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór
BEŞİKTAŞ
Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas
Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas
Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas
Feeh Mascarenhas
Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas
TRABZONSPOR
Stefan Savic ve Nikolija Pesic
Stefan Savic ve Nikolija Pesic
Stefan Savic ve Nikolija Pesic
Stefan Savic ve Nikolija Pesic
GALATASARAY
Elias Jelert Kristensen ve Cecilie Flintholm
Cecilie Flintholm
Cecilie Flintholm
Cecilie Flintholm
Cecilie Flintholm
TRABZONSPOR
Pedro Malheiro ve Mariana Marques
Pedro Malheiro ve Mariana Marques
Pedro Malheiro ve Mariana Marques
Mariana Marques
Mariana Marques
GAZİANTEP FK
Enric Saborit ve Janire Martos
Enric Saboritve Janire Martos
Janire Martos
Janire Martos
Janire Martos
GAZİANTEP FK
Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska
Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska
Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska
Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska
Weronika Kozłowska
ANTALYASPOR
Thalisson Kelven da Silva ve Jaqueline Baumel
Thalisson Kelven da Silva ve Jaqueline Baumel
Jaqueline Baumel
Thalisson Kelven da Silva ve Jaqueline Baumel
Thalisson Kelven da Silva ve Jaqueline Baumel
GÖZTEPESPOR
Djalma Silva ve Elisa Bernardo
Djalma Silva ve Elisa Bernardo
Djalma Silva ve Elisa Bernardo
Djalma Silva ve Elisa Bernardo
Djalma Silva ve Elisa Bernardo
SİVASSPOR
Alex Pritchard ve Keeley Handelaar
Alex Pritchard ve Keeley Handelaar
Alex Pritchard ve Keeley Handelaar
Alex Pritchard ve Keeley Handelaar
Alex Pritchard ve Keeley Handelaar
ANTALYASPOR
Kenan Piric ve Erina Piric
Kenan Piric ve Erina Piric
Erina Piric
Erina Piric
KONYASPOR
Josip Calusic ve Leonna Calusic
Josip Calusic ve Leonna Calusic
Josip Calusic ve Leonna Calusic
Josip Calusic ve Leonna Calusic