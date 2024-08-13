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        Haberler Magazin Süper Lig'in yeni yengeleri - Magazin haberleri

        Süper Lig'in yeni yengeleri

        Bu sezon; birçok futbolcu, Trendyol Süper Lig takımlarına transfer oldu. O futbolcuların eşleri veya sevgilileri, taraftarların geçmişteki ünlü yengelerini hatırlattı; Jelena Karleusa, Rose Bertram, Daianne de Souza ve Yolanthe Cabau gibi... Türkiye'ye yeni gelen yabancı futbolcuların kendileri kadar özel hayatları da merak ediliyor. İşte bu sezonun yengeleri 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:52
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        1

        BEŞİKTAŞ

        Ciro Immobile ve eşi Jessica Melena

        2

        Ciro Immobile ve eşi Jessica Melena

        3

        Jessica Melena

        4

        Ciro Immobile ve Jessica Melena

        5

        GALATASARAY

        Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór

        6

        Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór

        7

        Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór

        8

        Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór

        9

        BEŞİKTAŞ

        Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas

        10

        Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas

        11

        Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas

        12

        Feeh Mascarenhas

        13

        Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas

        14

        TRABZONSPOR

        Stefan Savic ve Nikolija Pesic

        15

        Stefan Savic ve Nikolija Pesic

        16

        Stefan Savic ve Nikolija Pesic

        17

        Stefan Savic ve Nikolija Pesic

        18

        GALATASARAY

        Elias Jelert Kristensen ve Cecilie Flintholm

        19

        Cecilie Flintholm

        20

        Cecilie Flintholm

        21

        Cecilie Flintholm

        22

        Cecilie Flintholm

        23

        TRABZONSPOR

        Pedro Malheiro ve Mariana Marques

        24

        Pedro Malheiro ve Mariana Marques

        25

        Pedro Malheiro ve Mariana Marques

        26

        Mariana Marques

        27

        Mariana Marques

        28

        GAZİANTEP FK

        Enric Saborit ve Janire Martos

        29

        Enric Saboritve Janire Martos

        30

        Janire Martos

        31

        Janire Martos

        32

        Janire Martos

        33

        GAZİANTEP FK

        Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska

        34

        Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska

        35

        Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska

        36

        Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska

        37

        Weronika Kozłowska

        38

        ANTALYASPOR

        Thalisson Kelven da Silva ve Jaqueline Baumel

        39

        Thalisson Kelven da Silva ve Jaqueline Baumel

        40

        Jaqueline Baumel

        41

        Thalisson Kelven da Silva ve Jaqueline Baumel

        42

        Thalisson Kelven da Silva ve Jaqueline Baumel

        43

        GÖZTEPESPOR

        Djalma Silva ve Elisa Bernardo

        44

        Djalma Silva ve Elisa Bernardo

        45

        Djalma Silva ve Elisa Bernardo

        46

        Djalma Silva ve Elisa Bernardo

        47

        Djalma Silva ve Elisa Bernardo

        48

        SİVASSPOR

        Alex Pritchard ve Keeley Handelaar

        49

        Alex Pritchard ve Keeley Handelaar

        50

        Alex Pritchard ve Keeley Handelaar

        51

        Alex Pritchard ve Keeley Handelaar

        52

        Alex Pritchard ve Keeley Handelaar

        53

        ANTALYASPOR

        Kenan Piric ve Erina Piric

        54

        Kenan Piric ve Erina Piric

        55

        Erina Piric

        56

        Erina Piric

        57

        KONYASPOR

        Josip Calusic ve Leonna Calusic

        58

        Josip Calusic ve Leonna Calusic

        59

        Josip Calusic ve Leonna Calusic

        60

        Josip Calusic ve Leonna Calusic

        61

        Josip Calusic ve Leonna Calusic

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