Fenerbahçe: 1 - Lille: 1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda rakip kalede pozisyonlar bulsa da bunları değerlendirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, oyunun sık sık durmasına karşın topun hakimiyetini elde etti.

İlk yarıya oranla pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 82. dakikada Bright Osayi-Samuel'in etkili şutunda direği geçemedi. Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 90+1. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmanın ilk 15 dakikalık bölümünde iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. İkinci devrede rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran Fenerbahçe, VAR'dan gelen penaltı kararı neticesinde 118. dakikada kalesinde golü gördü ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 15 SEZONDUR DEVLER LİGİ'NE HASRET Fenerbahçe, 15 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor. "Devler Ligi"ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupanın grup aşamasında yer aldı. REKLAM Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarında ise elemeleri geçemedi.

Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi. Sarı-lacivertli ekip, 2013-2014 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin hemen ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig şampiyonu olsa da 2014-2015'te Avrupa'ya gidemedi. FERDİ SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Adana Demirspor müsabakasının son anlarında oyundan çıkan Ferdi'nin, arka adale gerilmesi yaşadığı açıklandı. Maç öncesinde kendisini deneyen Ferdi'nin devam eden ağrıları nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

TEK EKSİK Fenerbahçe, Lille karşısında sakatlık nedeniyle 1 oyuncusundan yararlanamadı. REKLAM Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği isimlerden Ferdi Kadıoğlu, sakatlık nedeniyle takımını yalnız bıraktı. TADIC YENİDEN KANATTA Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Lille karşısında sağ kanatta görev aldı. Geçtiğimiz sezon sol açıkta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmada sağ kanatta değerlendirildi. Adana Demirspor maçında teknik direktör Mourinho'nun 10 numara pozisyonunda oynattığı Tadic, Lille karşısında ise yeniden kanada çekildi.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Lille karşısında yalnız bırakmadı. Maçtan saatler önce stat civarında toplanan taraftarlar, maç öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek verdi. FENERBAHÇE'DEN LILLE YÖNETİCİLERİNE YEMEK Fenerbahçeli yöneticiler, Lille ekibi yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde organize edilen dostluk yemeğine genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Rıfat Perahya, sportif direktör Mario Branco ile Lille Başkanı Olivier Letang, genel müdür yardımcısı Didier Roudet, spor koordinatörü Sylvain Armand ve UEFA Delegesi Iveta Stoyanova katıldı. Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. MONTELLA MÜSABAKAYI İZLEDİ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti. Montella, müsabakayı yardımcılarıyla izledi. MAÇTAN DAKİKALAR 1. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Tadic'in altı pas önüne yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı. 25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde savunmadan seken topu kapan İsmail, ceza yayı önünde bekleyen Szymanski'ye pasını attı. Szymanski'nin gelişine sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. Aynı dakikada kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Mert Hakan'ın sert şutunda kaleci Chevalier, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi. 38. dakikada sarı-lacivertli ekip etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür'ün ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Tadic, arka direkteki Saint-Maximin'e pasını attı. Ceza sahasında topu kontrol eden Saint-Maximin'in ayak içiyle çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.