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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Başkent Ankara Şimşek'e güvendi dolardan kaçtı - İş-Yaşam Haberleri

        Başkent Ankara Şimşek'i dinledi dolardan kaçtı

        Son 1 yılda enflasyon yüzde 61,8 artarken dolar kuru yüzde 24 değer kazandı. Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceki ekonomi politikasının aksine "rasyonel politikalara" dönmesi ve güçlü faiz artırımlarının ardından özellikle mevduat faizi zaman zaman yüzde 60'ın üstüne çıkarak enflasyonla savaşabilecek en önemli yatırım araçlarının başında geldi. Önceki yıllarda hızla döviz mevduatına dönen vatandaş ve şirketler da geçen yıl döviz mevduatı yerine Türk Lirası'nı tercih etmeye başladı. TL tasarruf mevduatı 3.5 trilyon lira arttı. Döviz mevduatı da 3 milyar dolar azaldı. Başta başkent Ankara olmak üzere büyük şehirler dolardan kaçıp Türk Lirası mevduattan enflasyona en yakın getiri sağlarken Şırnak, Osmaniye ve Manisa'da vatandaş dolara devam dedi ve kaybetti.

        Giriş: 14.08.2024 - 08:00 Güncelleme: 14.08.2024 - 08:17
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        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun açıkladığı il bazındaki bankacılık rakamlarına göre geçen yıl seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde başlanan yeni ekonomi programına güvenip tasarrufunu Türk Lirası'na dönen 10 il arasında Başkent Ankara da bulunuyor. Rakamlara göre Türkiye genelinde döviz mevduatı son 1 yılda yüzde 1.6 azaldı. Döviz mevduatı en çok azalan il yüzde 25 ile Iğdır, yüzde 23,5 ile Ankara, yüzde 22,4 ile Kırşehir oldu. Dövizden kaçan ilk 10 il arasında diğer büyük şehrimiz İzmir ile Bartın, Kırklareli, Karabük, Yalova ve Amasya da bulunuyor.

        DOLARDA KALAN KAYBETTİ

        Peki bu şehirler dövizden kaçınca ne oldu? Son 1 yılda enflasyon yüzde 61,8 artarken dolar kuru yüzde 24 değer kazandı. Yani döviz mevduatında kalanlar veya bu yatırımlarına devam edenler reel olarak epey kaybetti. Rakamlar dövizde kalanın 1 yılda reel olarak yaklaşık 38 puanlık kaybının olduğuna işaret ediyor.

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        TL MEVDUATI 3.5 TRİLYON LİRA ARTTI

        Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceki ekonomi politikasının aksine rasyonel politikalara dönmesi ve güçlü faiz artırımlarının ardından özellikle mevduat faizi zaman zaman yüzde 60'ın üstüne çıkarak enflasyonla savaşabilecek en önemli yatırım araçlarının başında geldi. Önceki yıllarda hızla döviz mevduatına dönen vatandaş ve şirketler da geçen yıl döviz mevduatı yerine Türk Lirası'nı tercih etmeye başladı. TL tasarruf mevduatı 3.5 trilyon lira arttı. Döviz mevduatı da 3 milyar dolar azaldı. Başta büyük şehirler olmak üzere bir çok il, dolardan kaçıp Türk Lirası mevduattan enflasyona en yakın getiri sağlarken Şırnak, Osmaniye ve Manisa'da vatandaş dolara devam dedi ve kaybetti.

        KASTAMU VE SERHAT İLLERİ TL'YE DÖNDÜ

        Türk Lirası'na en çok güvenen şehir ise Kastamonu oldu. Bu ilde Türk Lirası mevduat yüzde 100'ün üstünde arttı. Kastamonu'da TL mevduatı 17 milyar lira tırmandı. Kastamonu'yu Doğu'daki sınır illerimiz Ardahan, Kars ve Iğdır takip etti. Tunceli'de TL mevduatı yüzde 87 arttı. Dövizdeki durağanlığa ve yüksek TL mevduat faizine rağmen Şanlıurfa, Gaziantep, Şırnak, Malatya ve Kahramanmaraş'ta TL mevduat artışı yüzde 30 düzeyinde sınırlı kaldı. Bu rakam (artış) normal şartlarda yani hiç ana paraya dokunulmadığını varsayarsak faiz etkisi nedeniyle yüzde 50-60 civarında olmalıydı.

        İSTANBULLU NE YAPTI?

        Mega şehir İstanbul da dövizden umudunu kesip TL yatırımı yapan iller arasında yerini aldı. İstanbul'da Türk Lirası mevduat 2 trilyon 757 milyar liradan yüzde 59 yükselişle 4 trilyon 377 milyar liraya çıktı. Türk Lirası mevduattaki yükselişin yüzde 48'i İstanbul'dan geldi. Bir anlamda Türkiye'de TL mevduata verilen faizin yarısını İstanbullular aldı. İstanbul'un döviz mevduatı ise yüzde 14 düşerek 88,3 milyar dolardan 75,6 milyar dolara indi. Yani tam 12,7 milyar dolar azaldı.

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        #dolar
        #döviz
        #Türk Lirası mevduat
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        #FAİZ
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