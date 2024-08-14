Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun açıkladığı il bazındaki bankacılık rakamlarına göre geçen yıl seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde başlanan yeni ekonomi programına güvenip tasarrufunu Türk Lirası'na dönen 10 il arasında Başkent Ankara da bulunuyor. Rakamlara göre Türkiye genelinde döviz mevduatı son 1 yılda yüzde 1.6 azaldı. Döviz mevduatı en çok azalan il yüzde 25 ile Iğdır, yüzde 23,5 ile Ankara, yüzde 22,4 ile Kırşehir oldu. Dövizden kaçan ilk 10 il arasında diğer büyük şehrimiz İzmir ile Bartın, Kırklareli, Karabük, Yalova ve Amasya da bulunuyor.

DOLARDA KALAN KAYBETTİ

Peki bu şehirler dövizden kaçınca ne oldu? Son 1 yılda enflasyon yüzde 61,8 artarken dolar kuru yüzde 24 değer kazandı. Yani döviz mevduatında kalanlar veya bu yatırımlarına devam edenler reel olarak epey kaybetti. Rakamlar dövizde kalanın 1 yılda reel olarak yaklaşık 38 puanlık kaybının olduğuna işaret ediyor.

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TL MEVDUATI 3.5 TRİLYON LİRA ARTTI

Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceki ekonomi politikasının aksine rasyonel politikalara dönmesi ve güçlü faiz artırımlarının ardından özellikle mevduat faizi zaman zaman yüzde 60'ın üstüne çıkarak enflasyonla savaşabilecek en önemli yatırım araçlarının başında geldi. Önceki yıllarda hızla döviz mevduatına dönen vatandaş ve şirketler da geçen yıl döviz mevduatı yerine Türk Lirası'nı tercih etmeye başladı. TL tasarruf mevduatı 3.5 trilyon lira arttı. Döviz mevduatı da 3 milyar dolar azaldı. Başta büyük şehirler olmak üzere bir çok il, dolardan kaçıp Türk Lirası mevduattan enflasyona en yakın getiri sağlarken Şırnak, Osmaniye ve Manisa'da vatandaş dolara devam dedi ve kaybetti.