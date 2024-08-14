Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 34° Ankara Güneşli 36° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 38° Trabzon Güneşli 29° Bursa Güneşli 36° Adana Güneşli 38° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 31°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.