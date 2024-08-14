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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı - 14 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 07:37 Güncelleme: 14.08.2024 - 07:46
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        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 36°

        Adana

        Güneşli 38°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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