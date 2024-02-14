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        Haberler Gündem Hava Durumu SEL FELAKETİ | "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"

        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"

        Antalya'ya, 6 ayda düşen yağış miktarının 2 günde yağdığını söyleyen Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 11 Ağustos 2021'de, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sele ve Antalya'da dün hayatın durmasına dikkat çekerek, bu felakete karşı alınabilecek önlemleri sıraladı. Sünger şehirler oluşturulması gerektiğini belirten Öztel, şiddetli yağışa göre de yapıların inşa edilebileceğini ifade etti. İşte Öztel'in değerlendirmesi...

        Giriş: 14.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:29
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        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Antalya'da can kaybına neden olan sel felaketinin ardından, neler yapılması gerektiği sorusuna yanıt verdi. İşte Öztel'in yorum ve önerileri:

        "ADANA'NIN KUZEY İLÇELERİNE DİKKAT"

        "Akdeniz kıyıları 2 gündür sağanak altında. Antalya ve Mersin yağışların en kuvvetli olduğu merkezler. Adana-Niğde-Kayseri arasındaki alan bugün kuvvetli ve uzun süreli yağış nedeniyle olumsuz etkilenecek. Tarım arazilerinde su birikintileri, Adana’nın kuzey ilçelerinde su baskınları yaşanacaktır. Zemin katlarda ve alt geçitlerde tedbirli olmak gerekiyor.

        ANTALYA'YA 1 YILLIK YAĞMUR 2 GÜNDE DÜŞTÜ"

        Kastamonu-Bozkurt (2021) sellerinde düşen yağış miktarı ile birlikte son yılların en şiddetli yağışlardan birini kaydediyoruz. Antalya’nın çoğu ilçesinde düşen yağış miktarı 1 metrekareye 100 mm’yi aştı, yer yer 350 mm yağış kaydedildi. Arada 200 mm düşen ilçeler de oldu. Bu miktarların büyüklüğü ifade edebilmek için Antalya’nın bir yılda yaklaşık 1000 mm yağmur topladığını hatırlayalım, yani 5-6 aylık yağmur miktarı, Batı Akdeniz’e 2 günde düştü.

        "SÜNGER ŞEHİRLER OLUŞTURULMALI"

        Kıyı merkezlerimizde sünger şehirler oluşturmalı, çatılardan caddelere verilen yağmur suyunu ayırmalı (yağmur hasadı) ve erken uyarı sistemlerinden daha etkin faydalanmalıyız. Konunun iklim değişikliği ve yükselen sıcaklıklar ile şehirlerin fazladan sıcak alt atmosferleri ile de ilişkisi var.

        "ŞİDDETLİ YAĞIŞA GÖRE YAPI İNŞA ETMELİ"

        Şiddetli hava olaylarına adapte edemediğimiz her kıyı şehri, yıllar boyunca afetler yaşamayı sürdürecek görünüyor. Akarsu yakınlarına bu alanların maruz kalabileceği en şiddetli yağışlara göre inşaa edilecek yapılar, en azından can kaybının olmamasını sağlayacaktır.

        "DEPREM BÖLGESİNDE KUVVETLİ SAĞANAK"

        Bugün deprem bölgesi de yağış altında. Gelecek saatlerde Adıyaman-Malatya-Elazığ ve bu merkezlerin yakın çevrelerinde kuvvetli yağmur düşecek. Antalya’da ise akşam 17-18 saatleri yaklaşırken yağmurun iyice zayıflamasını, Mersin kıyılarında ise gece yarısına kadar sürmesini bekliyoruz.

        "ERKEN UYARININ ÖNEMİ ARTIYOR"

        Antalya, bazı ilçelerinde biriken metrekareye 350 milimetre gibi aşırı bir yağış altında kaldı. Yağış miktarları yerine göre 100 ila 380 milimetre arasında değişiyor. Akdeniz’de son yılların en şiddetli yağışları ile erken uyarının önemi bir kez daha gündeme geliyor.

        "AĞIR HASARLARLA KARŞILAŞIRIZ"

        Bunun gibi ekstrem yağışlar, fırtınalar (ve mevsimine göre sıcak hava dalgaları) ekonomik olarak büyük hasar bırakırken, bölgedeki yaşamı durduruyor, can kayıpları kaçınılmaz oluyor. Akdeniz ve Karadeniz kıyıları, özellikle aynı rotadan ilerleyen, 2 gün sürebilen bunun gibi kuvvetli sağanaklar nedeniyle gelecekte de telafisi mümkün olmayan hasarlarla karşılaşırız.

        "SEL İÇİN KIYILARIMIZ BİÇİLMİŞ KAFTAN"

        Bu yağışların oluşumu için gerekli atmosfer kararsızlığı (yükselici hareket), zengin su buharı içeriği (Akdeniz ve bu tarihte 20°C su sıcaklığı) ve orografik koşullar (kıyılardan içeri biraz gidince yükselen dağlar) elimizde mevcut. Büyük bir sel oluşumu için Türkiye kıyıları biçilmiş bir kaftan. Bu akşam saatleri Antalya riskli alanın içinden çıkıyor, kentte havanın yarın da orta kuvvette yağmurlu olacağını tahmin ediyoruz."

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