Bursa'da olay, 2022 yılının aralık ayında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Karakaya, arkadaşları Cuma Toktaş (25), Gaye K. (29) ve Ayhan Aydın'ın (29) da içinde olduğu otomobille Lefkoşe Caddesi'nde Bülent K.'nin işlettiği kulübün önüne geldi.

DHA'da yer alan habere göre otomobili gece kulübünün karşısına park eden Karakaya, yanındaki tabancayla mekana kurşun yağdırdı.

Bu sırada güvenlik kulübesinde oturan kulübün şoförü Murat Kayalı, kapıda bekleyen iş yeri çalışanları Mehmet Cengiz (44) ve Zülfü Eren (38), ağır yaralandı.

Şüpheliler kaçarken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Göğsüne mermi isabet eden Kayalı, kurtarılamadı. Murat Kayalı'nın eski polis memuru olduğu ve 10 yıl önce görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Çalışma başlatan polis, eski çalışanlarından Gaye K.'nin, iş yeri sahibi Bülent K. ile daha önce ilişki yaşadığını, ardından da Ayhan Aydın ile birlikte olduğunu tespit etti. Bu nedenle Bülent K. ile Ayhan Aydın arasında husumet oluştuğu, Gaye K.'nin daha önce de Bülent K.'yi iş yerini kurşunlamakla tehdit ettiği belirlendi. Gaye K. ile Ayhan Aydın'ın azmettirmesiyle Cuma Toktaş ile Şükrü Karakaya'nın gece kulübüne ateş açtıkları ortaya çıktı.

4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Polis, Gaye K., Şükrü Karakaya, Cuma Toktaş ile Ayhan Aydın'ı yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanırken, 'cinayete azmettirmek' ile suçlanan Gaye K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Soruşturma sonrası iddianame hazırlandı. İddianamede, Şükrü Karakaya, Cuma Toktaş ve Ayhan Aydın hakkında müebbet, Gaye K. hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

ARKADAŞININ RİCASINI KIRAMADI

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında savunma yapan Şükrü Karakaya, arkadaşının ricasını kıramadığını belirterek, "Olay akşamı, Ayhan ve Cuma ile birlikte alkol aldım. Otomobille giderken Ayhan, bana gece kulübünde birileriyle tartıştığını söyleyip, 'Senden o gece kulübüne ateş etmeni istiyorum' dedi. Önce şaka yapıyor sandım. Alkolün de etkisiyle onu kıramayıp, gazinoya rastgele ateş ettim.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Ardından Ayhan evine giderken ben de Cuma ile bir başka gazinoya eğlenmeye gittim. Burada kurşun yağdırdığım gece kulübünde 1 kişinin ölüp, 2 kişinin yaralandığını duydum. Ardından ben de eve gittim. Daha sonra da polisler gelip, beni evden aldı. Üzgünüm, pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

ARKADAŞI SUÇLAMAYI REDDETTİ

Ayhan Aydın ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddedip, Şükrü Karakaya'nın kendi özel sorunları nedeniyle gazinoya giderek ateş ettiğini söyledi.

TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Cuma Toktaş da, "Hakim Bey, benim hiçbir şeyden haberim yok. Birlikte alkol aldık. Otomobilin arkasında uyurken silah seslerini duydum. Çok korktum. Masumum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Gaye K. ise olay günü başka gazinoda çalıştığını, konuyla ilgisi olmadığını belirterek, "Yaşananları daha sonra öğrendim. Beraatimi istiyorum" dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Cuma Toktaş'ın tahliyesine karar verdi.

"HAVAYA RASTGELE ATEŞ ETTİM"

Davada son olarak savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Gaye K.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin delil bulunmadığını belirtip, beraatini istedi. Şükrü Karakaya için de 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15'er yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Cuma Toktaş ile Aydın Ayhan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30'ar yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi.