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        Haberler Gündem Eğitim Okullarda yeni dönem! Yaz tatili kısalacak mı? Ara tatiller devam edecek- Haberler

        Okullarda yeni dönem! Ara tatiller devam edecek! Yaz tatili kısalacak mı?

        Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren ara tatil uygulaması çalışmalarına yönelik gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlık, Kasım ve Nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı aldı. 180 gün olan eğitim iş günü süresinin uzatılması da gündemde. Peki, yaz tatili kısalabilir mi, bir takvim oluşturuldu mu? Dicle Topçu'nun haberi...

        Giriş: 14.02.2024 - 13:05 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:11
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        Yaz tatili kısalacak mı?
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        Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim-öğretim takvimine ilişkin değişiklikler yapılması gündemde. Ele alınan bu çalışmayla, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği ara tatil uygulamasının devam edilecek ancak okul günlerinin süresi uzatılacak.

        Yapılan çalışmaya göre, Nisan ve Kasım aylarındaki ara tatiller eğitim-öğretim dönemine devam edecek. Eğitim-öğretim gün sayısı ise 180'den 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Bu değişiklikle birlikte, yaz tatili süresinden kısılarak eğitim günlerinin artırılması planlanıyor.

        ÖĞRENCİLER 180 GÜN OKULA GİDİYOR

        Türkiye'deki öğrenciler şu anda bir eğitim-öğretim dönemi boyunca toplamda 180 gün okula gidiyor. Ancak kar tatilleri ve hava muhalefeti gibi nedenlerle bu süre daha da kısalabiliyor. Tatil öncesi ve sonrasındaki haftaların dersler açısından verimsiz geçtiği için eğitim iş gününün 160 güne kadar düştüğü ifade ediliyor.

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        GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BU SÜRE 200 GÜNÜN ÜSTÜNDE

        Gelişmiş ülkelerin eğitim günlerinin sayısı incelendiğinde, öğrencilerin Finlandiya, Hong Kong, Almanya, Yeni Zelanda'da yılda ortalama 190 gün; Hollanda'da 200 gün, Japonya'da 210 gün, Güney Kore'de ise 220 gün okula gittiği görülüyor. Türkiye'nin de bu ülkelerle eşit seviyeye ulaşabilmesi için eğitim günlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

        YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

        Edinilen bilgiye göre eğitim ve öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması için yaz tatili süresinden kısılabilecek. Türkiye'de yaz tatili süresi ara tatil uygulamasından önce 13 haftaydı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya indi. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında bu süre hâlâ oldukça uzun.

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        #Milli Eğitim Bakanlığı
        #Yaz tatili
        #haberler
        #Ara tatil

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