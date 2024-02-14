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        Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

        ŞANLIURFA´da etkili olan sağanak nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 08:16 Güncelleme: 14.02.2024 - 08:20
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        Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
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        ŞANLIURFA´da etkili olan sağanak nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa´nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi´ndeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu. Sağanağın etkili olduğu Şanlıurfa´da, Valiliğin aldığı kararla, il genelindeki tüm okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

        DHA-Genel - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2024-02-14 08:15:58

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