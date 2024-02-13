Şanlıurfa'da çöken metruk yapıda kalan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Söz konusu evin kullanılmayan boş bir yapı olduğu öğrenildi.

Sancak Mahallesi'nde tek katlı metruk bir yapının çökmesi sonrası AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çöken metruk yapıda 1 kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler alanda arama kurtarma çalışmasına başladı.

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