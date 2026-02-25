Canlı
        Haberleri

        Kontrolden çıkan otomobilin bankete düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 25.02.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Kontrolden çıkan otomobilin bankete düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


        H.K. idaresindeki 33 AGG 034 plakalı otomobil, kırsal Dilekli Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bankete düştü.


        Kazada yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

