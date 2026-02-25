Kontrolden çıkan otomobilin bankete düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. H.K. idaresindeki 33 AGG 034 plakalı otomobil, kırsal Dilekli Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bankete düştü. Kazada yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

