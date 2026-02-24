Canlı
        AK Parti Genel Sekreteri İnan'ın babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın 77 yaşında vefat eden babaannesi Hacı Safiye İnan'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 17:49
        Tedavi gördüğü hastanesinde hayatını kaybeden Hacı Safiye İnan'ın cenazesi, Abdulkadir Geylani Camisi'ne getirildi.

        İnan'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Siverek Asri Mezarlığına defnedildi.

        Camide taziyeleri AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve aile bireyleri kabul etti.

        Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Siverek Kaymakamı Salih Sak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti MKYK Üyeleri Erkan Kandemir, Mehmet Ali Kurt ve vatandaşlar katıldı.



