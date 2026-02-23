Şanlıurfa'da 40 milyon makaron ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 40 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 23.02.2026 - 14:02 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 40 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde makaron ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 milyon boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri