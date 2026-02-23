Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da 40 milyon makaron ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 40 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        23.02.2026 - 14:02
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde makaron ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 milyon boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.



