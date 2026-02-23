Canlı
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da namazda rahatsızlanan imam hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde namaz sırasında rahatsızlanan imam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 12:51
        Şanlıurfa'da namazda rahatsızlanan imam hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde namaz sırasında rahatsızlanan imam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Büyükalanlı Mahallesi'ndeki camide teravih namazı kıldıran İmam Hatip Nurullah Kaya, henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlandı.

        Cemaatin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Karaköprü ilçemize bağlı Büyükalanlı Mahallesi Cami'sinde dün akşam teravih namazı esnasında rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden İmam Hatip Nurullah Kaya hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve cemaatine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

