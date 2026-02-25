Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kentte silah kaçakçılığı ve silah kullanımıyla mücadelede güvenlik güçlerinin çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

        Jandarma tarafından Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 8 uzun namlulu piyade tüfeği, 10 tabanca, 12 otomatik av tüfeği, 4 av tüfeği, 59 şarjör ve 1271 fişek ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Şıldak, yasa dışı her girişim ve suç olayına karşı toplumun huzurunu korumanın en önemli görevleri olduğunu aktardı.

        Paylaşılan görüntüde, arazideki kayalıklar ve taşların altına gizlenmiş silahların çıkarılması yer alıyor.

