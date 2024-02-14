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        Haberler Dünya Biden, Trump'ın ABD'nin NATO'ya bağlılığı konusunda şüphe tohumları ekmesinin 'Amerikan karşıtı' olduğunu söyledi

        Biden, Trump'ın ABD'nin NATO'ya bağlılığı konusunda şüphe tohumları ekmesinin 'Amerikan karşıtı' olduğunu söyledi

        ABD Başkanı Biden, selefi Donald Trump'ın ABD'nin NATO ortaklarını 'Rusya' ile tehdit etmesinin ardından, "Yorumları tehlikeli, şok edici ve Amerikan karşıtı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 00:36 Güncelleme: 14.02.2024 - 00:36
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        Biden'dan Trump'a: Yorumları Amerikan karşıtı
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        Biden, eski başkanın ABD'nin küresel sahnedeki güvenilirliği konusunda ortakları arasında yeni korkular yaratan yorumlarını ele aldı.

        ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın ABD'nin NATO müttefiklerini saldırılara karşı savunma taahhüdünü sorgulayan yorumlarının "tehlikeli" ve "Amerikan karşıtı" olduğunu söyledi.

        Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Rus işgalini durdurma çabalarını finanse etmek üzere Senato tarafından kabul edilen yardım tasarısına onay vermesi için Temsilciler Meclisi'ni teşvik eden Biden, Trump'ın ortak savunma anlaşması hakkındaki yorumlarının "tehlikeli ve şok edici" olduğunu söyledi.

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.

        Trump'ın bu sözlerine, başta Başkan Joe Biden olmak üzere NATO üyesi Avrupalı siyasiler tepki göstermişti.

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