Biden, Trump'ın ABD'nin NATO'ya bağlılığı konusunda şüphe tohumları ekmesinin 'Amerikan karşıtı' olduğunu söyledi

Biden, eski başkanın ABD'nin küresel sahnedeki güvenilirliği konusunda ortakları arasında yeni korkular yaratan yorumlarını ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın ABD'nin NATO müttefiklerini saldırılara karşı savunma taahhüdünü sorgulayan yorumlarının "tehlikeli" ve "Amerikan karşıtı" olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Rus işgalini durdurma çabalarını finanse etmek üzere Senato tarafından kabul edilen yardım tasarısına onay vermesi için Temsilciler Meclisi'ni teşvik eden Biden, Trump'ın ortak savunma anlaşması hakkındaki yorumlarının "tehlikeli ve şok edici" olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.

Trump'ın bu sözlerine, başta Başkan Joe Biden olmak üzere NATO üyesi Avrupalı siyasiler tepki göstermişti.