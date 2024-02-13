Kim şampiyon olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
25. haftanın sonunda 66 puanla zirveye yerleşen Galatasaray, 13 maçın 4'ünü şehir dışında oynayacak. Fenerbahçe ise İstanbul dışına 5 kez çıkacak. Bu sezon evindeki tüm maçlarını kazanan Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe ile olan derbiyi de taraftarı önünde oynayacak
Ligin 25. haftasında evinde Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, zirveyi Galatasaray'a kaptırdı.
Sarı-Kırmızılılar 66 puanla birinci, Fenerbahçe ise 64 puanla ikinci sırada bulunuyor. Her iki takımın da şampiyonluk için 13 maç kaldı.
Galatasaray kalan 13 maçının 9'unu İstanbul'da oynayacak. Bu maçların 4'ü İstanbul dışında.
Fenerbahçe ise 5 kez şehir dışına çıkacak, 8 maçı İstanbul'da oynayacak.
ASLAN'IN BİR DERBİSİ KALDI
Pazar günü Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, 22 Şubat'ta Prag'a gidecek, mart ayında şehir dışına çıkmayacak. Nisan ayının ortasına kadar Aslan seyahat yapmayacak.
Alanya ve Adana deplasmanı var. Bu sezon evindeki tüm maçları kazanan ve 30 maçtır Rams Park'ta kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisini taraftarı önünde oynayacak.
FENERBAHÇE'NİN İÇ SAHADA FİRE VERİYOR
Bu sezon 11 puan kaybı yapan sarı-lacivertliler ise bunların 9'unu Kadıköy'de yaşadı. Trabzon yenilgisinden sonra sarı-lacivertliler, Galatasaray, Samsun ve Alanya ile evinde berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin gelecek 3 maçının 2'si Rize ve Hatay deplasmanlarında. Bu 2 maçın arasında Kasımpaşa maçı var.
İŞTE İKİ TAKIMIN KALAN MAÇLARI
GALATASARAY
Ankaragücü (D)
Antalya
Beşiktaş (D)
Çaykur Rizespor
Kasımpaşa (D)
Hatayspor
Alanyaspor (D)
Pendikspor
Adana Demirspor (D)
Sivasspor
Karagümrük (D)
Fenerbahçe
Konyaspor (D)
FENERBAHÇE
Çaykur Rizespor (D)
Kasımpaşa
Hatayspor (D)
Pendikspor
Trabzonspor (D)
Adana Demirspor
Karagümrük (D)
Sivasspor (D)
Beşiktaş
Konyaspor (D)
Kayserispor
Galatasaray (D)
İstanbulspor