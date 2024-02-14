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        Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

        Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitime 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 07:47 Güncelleme: 14.02.2024 - 07:47
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        Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
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        Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitime 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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