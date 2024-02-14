Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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