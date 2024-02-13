Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek? Hepsini açıkladılar
Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti.
Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti.
Öte yandan aynı site Süper Lig'de bu sezon küme düşecek takımları da son veriler ışığında güncelledi.
İşte Süper Lig'de sezon sonunda tahmin edilen o tablo:
20- İstanbulspor: 19 puan
19- TÜMOSAN Konyaspor: 40 puan
18- Pendikspor: 41 puan
17- Hatayspor: 42 puan
16- Fatih Karagümrük: 43 puan
15- Gaziantep FK: 44 puan
14- Alanyaspor: 44 puan
13- Kayserispor: 44 puan
12- Samsunspor: 45 puan
11- Adana Demirspor: 45 puan
10- Ankaragücü: 46 puan
9- Çaykur Rizespor: 49 puan
8- Sivasspor: 50 puan
7- Kasımpaşa: 52 puan
6- Antalyaspor: 53 puan
5- Başakşehir: 56 puan
4- Trabzonspor: 62 puan
3- Beşiktaş: 65 puan