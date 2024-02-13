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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek? Hepsini açıkladılar - Trabzonspor Haberleri

        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek? Hepsini açıkladılar

        Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:55
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        Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti.

        2

        Öte yandan aynı site Süper Lig'de bu sezon küme düşecek takımları da son veriler ışığında güncelledi.

        3

        İşte Süper Lig'de sezon sonunda tahmin edilen o tablo:

        4

        20- İstanbulspor: 19 puan

        5

        19- TÜMOSAN Konyaspor: 40 puan

        6

        18- Pendikspor: 41 puan

        7

        17- Hatayspor: 42 puan

        8

        16- Fatih Karagümrük: 43 puan

        9

        15- Gaziantep FK: 44 puan

        10

        14- Alanyaspor: 44 puan

        11

        13- Kayserispor: 44 puan

        12

        12- Samsunspor: 45 puan

        13

        11- Adana Demirspor: 45 puan

        14

        10- Ankaragücü: 46 puan

        15

        9- Çaykur Rizespor: 49 puan

        16

        8- Sivasspor: 50 puan

        17

        7- Kasımpaşa: 52 puan

        18

        6- Antalyaspor: 53 puan

        19

        5- Başakşehir: 56 puan

        20

        4- Trabzonspor: 62 puan

        21

        3- Beşiktaş: 65 puan

        22

        2- Fenerbahçe: 96 puan

        23

        1- Galatasaray: 98 puan

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