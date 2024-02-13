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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çöken metruk yapıda enkaz altında kalan kişi yaşamını yitirdi

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tek katlı metruk bina çökmesi sonucu enkaz altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 19:28 Güncelleme: 13.02.2024 - 19:28
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çöken metruk yapıda enkaz altında kalan kişi yaşamını yitirdi
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tek katlı metruk bina çökmesi sonucu enkaz altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

        Sancak Mahallesi'nde tek katlı metruk bir yapının çökmesi sonrası AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çöken metruk yapıda 1 kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler alanda arama kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Bülent Aslanpençesi cansız bedenine ulaşıldı.

        Cumhuriyet savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bülent A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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