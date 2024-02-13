GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çöken metruk yapıda enkaz altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Cumhuriyet savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bülent A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sancak Mahallesi'nde tek katlı metruk bir yapının çökmesi sonrası AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çöken metruk yapıda 1 kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler alanda arama kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Bülent Aslanpençesi cansız bedenine ulaşıldı.

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