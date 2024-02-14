Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım

Kayseri'de düğün sonrası iki grup arasında çıkan kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir'i (26) bıçaklayarak öldüren Faruk Bozçalı'nın (27) müebbet hapis cezası istemi ile yargılanmasına başlandı.

Olay, geçen yıl 23 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası iki grup arasında hasarlı kaza nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Fotoğraf: DHA

UZMAN ÇAVUŞ KAVGADA BIÇAKLA YARALANIP HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Diyarbakır'da görev yapan Uzman Çavuş Utku Can Demir, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada hayatını kaybetti.

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Çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyip, olay yerindeki tanıkların ifadesine başvurdu. Demir'i, Faruk Bozçalı'nın bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi. Olaydan 1 gün sonra teslim olan Bozçalı, tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Bozçalı hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

"KENDİMİ VE AİLEMİ KORUMAK İÇİN RASTGELE SALLADIM"

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Faruk Bozçalı ile ölen uzman çavuşun şikayetçi eşi F.D., babası Y.D., annesi S.D. yakınları hazır bulundu. Sanık Bozçalı ifadesinde, "Üzerime yürüdü. Bana kafa attı. Beni oradaki insanlar uzaklaştırdı. Ardından anne ve babamın darbedildiğini söylediler. Yeniden oraya gittiğimde bana silahını doğrultarak, havaya doğru ateş etti. Ben de kendimi ve ailemi korumak için bıçağı rastgele salladım. Ardından da dayımın evine gittim. Öldüğünü bilmiyordum. O yüzden teslim olmadım. Kavga ettiğim kişinin öldüğünü öğrenince de sabah saatlerinde teslim oldum. Pişmanım" dedi. Ölen Demir'in babası Y.D. ise, "Kargaşa sırasında yumruk yedim. Baygınlık geçirdim. Oğlumu karanlığa doğru götürdüler. Kimin elinde bıçak vardı görmedim. Şikayetçiyim" dedi.

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UZMAN ÇAVUŞUN ANNESİ SANIĞA ÇANTASINI FIRLATTI

Utku Can Demir'in şikayetçi diğer yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

4 tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Bozçalı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası ölen uzman çavuşun annesi S.D. sanık Bozçalı'ya tepki göstererek, çantasını fırlattı.