Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünde, 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünde, 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Sebat"ın da katıldığı aramada, otobüsün bagaj kısmında 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.D, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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