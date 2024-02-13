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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünde, 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:22
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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünde, 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.

        Narkotik köpeği "Sebat"ın da katıldığı aramada, otobüsün bagaj kısmında 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 kilogram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan R.D, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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