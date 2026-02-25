Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 23:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

        Abdülaziz G. (23) idaresindeki 34 NJH 957 plakalı kamyonet, Siverek-Viranşehir kara yolunun 50. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet B. (38) ve Mehmet Emin D. (28) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Marmara üşüyecek!
        Marmara üşüyecek!
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da marketlere Ramazan denetimi Binlerce ürüne el konuldu
        Şanlıurfa'da marketlere Ramazan denetimi Binlerce ürüne el konuldu
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
        Başsavcı öğrencileri dijital dolandırıcılık konusunda uyardı Başsavcı Emre...
        Başsavcı öğrencileri dijital dolandırıcılık konusunda uyardı Başsavcı Emre...
        Şanlıurfa'da tarihi sokaklarda golf aracı, caddede nostaljik tramvay dönemi
        Şanlıurfa'da tarihi sokaklarda golf aracı, caddede nostaljik tramvay dönemi
        Kontrolden çıkan otomobilin bankete düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Kontrolden çıkan otomobilin bankete düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı