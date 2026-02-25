Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Abdülaziz G. (23) idaresindeki 34 NJH 957 plakalı kamyonet, Siverek-Viranşehir kara yolunun 50. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet B. (38) ve Mehmet Emin D. (28) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

