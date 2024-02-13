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        Şanlıurfa'da 2 katlı metruk bina çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldı

         ŞANLIURFA'nınBirecik ilçesinde, odun depolanan 2 katlı metruk bina çöktü. Bu sırada odun almak için evde bulunan ve enkaz altında kalan Bülent A.'nın (44) kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 20:16 Güncelleme: 13.02.2024 - 20:20
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        Şanlıurfa'da 2 katlı metruk bina çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldı
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         ŞANLIURFA'nınBirecik ilçesinde, odun depolanan 2 katlı metruk bina çöktü. Bu sırada odun almak için evde bulunan ve enkaz altında kalan Bülent A.'nın (44) kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Sancak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır kullanılmayan 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı. Odun almak isterken çöken binanın enkazı altında kalan Bülent A.'nın kurtarılmasına yönelik ekiplerin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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