Şanlıurfa'da 2 katlı metruk bina çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldı

Olay, akşam saatlerinde Sancak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır kullanılmayan 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı. Odun almak isterken çöken binanın enkazı altında kalan Bülent A.'nın kurtarılmasına yönelik ekiplerin çalışması sürüyor.

ŞANLIURFA'nınBirecik ilçesinde, odun depolanan 2 katlı metruk bina çöktü. Bu sırada odun almak için evde bulunan ve enkaz altında kalan Bülent A.'nın (44) kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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