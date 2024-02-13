Şanlıurfa'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adreste yapılan aramada, 194 kilo 300 gram nargile tütünü, 76 elektronik sigara,1108 folyo ile 619 kilo kömür ele geçirildi.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde asayişin sağlanması huzur ve güven ortamının devamlılığı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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