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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de bir AVM'de kahve fincanlarını tükürerek temizleyen işletmeci kameralar tarafından kaydedildi- Güncel haberler

        Edirne'de işletmecinin fincanları tükürerek temizlediği anlar, kamerada

        Edirne'de bir AVM'de kaydedilen görüntüler şoke etti. İğrenç olayda kahve satışı yapan bir dükkanda işletmecinin fincanları tükürerek temizlediği bir turist tarafından kaydedildi. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:12 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:14
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        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
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        Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği anlar, kameraya yansıdı.

        DHA'nın haberine göre görüntüler tepki çekerken, Edirne Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, çalışma ruhsatı da olmayan iş yerini mühürledi.

        GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

        Bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği görüntüler, yabancı bir turist tarafından kayıt altına alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İş yerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş yeri denetim birimi ve zabıta ekipleri, işletmenin çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi.

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        DÜKKAN EL DEĞİŞTİRMİŞ

        Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durumun tespit edilmiştir. Gerekli müdahalenin yapılması için alışveriş merkezinde faaliyet gösteren kahveci dükkanına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işyeri denetim birimi ve zabıta ekiplerinin gittiği kahve dükkanının hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı, iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildiği, faaliyeti durdurulmuştur" denildi.

        Öte yandan işletmeye 7 Ocak 2022'de ruhsat verildiği ancak kısa süre önce el değiştirdiği, dükkanı alan H.Z.'nin çalışma ruhsatı için belediyeye başvurmadığı öğrenildi.

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        #edirne

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