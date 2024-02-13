Şanlıurfa'da aranan 36 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 36 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde aranan şahısların yakalanması suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar sürüyor.

Uygulamalarda 12 bin 146 şahıs, 2 bin 88 araç ve 149 motosiklet sorgulandı.

Denetimler sırasında 36 aranan şüpheli, 22 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 5 kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Denetlenen araçlara 206 bin 142 TL trafik idari para cezası uygulandı, 2 iş yerine ise idari işlem yapıldı.