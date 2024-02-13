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        Şanlıurfa'da aranan 36 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 36 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:23
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        Şanlıurfa'da aranan 36 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 36 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde aranan şahısların yakalanması suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar sürüyor.

        Uygulamalarda 12 bin 146 şahıs, 2 bin 88 araç ve 149 motosiklet sorgulandı.

        Denetimler sırasında 36 aranan şüpheli, 22 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 5 kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Denetlenen araçlara 206 bin 142 TL trafik idari para cezası uygulandı, 2 iş yerine ise idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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