Real Madrid takım otobüsü Almanya'da kaza yaptı!
Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giden Real Madrid'de takım otobüsü Almanya'da kaza yaptı. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e konuk olacak Real Madrid'de kafileyi taşıyan otobüs, Almanya'da maddi hasarlı bir kazaya karıştı.
LEIPZIG'E DİREKT İNİŞ YAPILMADI
Leipzig havaalanındaki grev nedeniyle, Real Madrid kafilesi maç öncesinde planlamasını yerine getirmesini engelleyecek bir kapanmadan kaçınmak için seyahatini yeniden planlamak zorunda kaldı. Real Madrid uçağı Leipzig'e direkt uçuş yerine Erfurt'a indi. Oradan, Ancelotti'nin ekibi neredeyse 160 kilometreden fazla süren bir otobüs yolculuğu yaptı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Real Madrid takım otobüsünün bir otomobille karıştığı kaza sonrası yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
OYUNCULAR HİSSETMEDİ
Öte yandan haberde Real Madridli oyuncuların kazayı hissetmediğine yer verilirken, yolculuğun sorunsuz şekilde devam ettiğine ifade edildi.
Otele sorunsuz bir şekilde ulaşan Real Madrid otobüsünde çarpışmadan kaynaklanan çizikler yer aldı.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 13 Şubat salı günü TSİ 23.00'te RB Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak.