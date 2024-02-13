Spor yazarları Beşiktaş'ın Kayserispor mücadelesini değerlendirdi

"SANTOS EN KÖTÜ ŞEKİLDE KULLANDI"

Turgay Demir: ''Beşiktaşlılar mutlu olabilirler artık çok iyi bir oyuncuları var. Arnavut genç adam çok özel bir yetenek. Santos onu dün en kötü şekilde kullanmak için elinden geleni yaptı ama buna rağmen Muçi her fırsatta kendini gösterdi. Santos gerçeği görüp Semih ve Muçi'yi önlü arkalı oynatıp kanatlara da iki hızlı oyuncu koyduğu zaman Beşiktaş'ın çok iyi bir hücum hattı olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Yenilerle devam edelim… Worrall tipik bir kesici, havadan iyi ama ayakları için aynı şeyi söylemek zor. Topla fazla oynamazsa kendisi için de, Beşiktaş için de iyi olur. Rakibin en öndeki oyuncusuna göre kimi zaman Worral oynar, kimi zaman Coleley. Bana göre durum bu.'' [Fotomaç]