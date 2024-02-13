New York'ta metroda silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
ABD'nin New York eyaletinde bulunan Bronx bölgesindeki metroda yaşanan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan beş kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi
New York polisi 12 Şubat Pazartesi günü Bronx bölgesindeki metro istasyonunda gerçekleşen silahlı çatışmada bir kişinin öldüğünü, beşinin de yaralandığını açıkladı.
Polis, New York metro istasyonunda iki grup genç arasında çıkan tartışma sonucu silahlı çatışmanın yaşandığını söyledi. Çatışma sonucu 34 yaşındaki bir adam öldü.
Yerel basında yer alan haberlerde, beş kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Yaralılar arasında 14 yaşında bir kız çocuğu ve 15 yaşlarındaki bir erkek çocuğu da bulunuyor.
İki grup arasındaki silahlı çatışma, okul çıkış saatine denk geldiği için çok sayıda öğrenci ve çocuğun olaya tanık olduğu belirtildi.
Son veriler New York metrosunda nadir de olsa bu tarz saldırıların meydana geldiğini gösteriyor.
Hafta içi ortalama 3,8 milyon kişinin yolculuk yaptığı metro ağında verilere göre, 2023 yılında 570 ağır saldırı vakası gerçekleşti.