Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
İ.S. yönetimindeki 63 CK 689 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan Abut Demirkan'a (5) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Demirkan, kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde kurtarılmadı.
Sürücü İ.S. ise gözaltına alındı.
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